《全球经济焦点》财政危机启示：削减预算步伐不可过快--IMF报告

IMF表示，只要投资者相信政府最终仍认真看待削减赤字，买进债券或许有用。

IMF表示，危机得出了一条确实的结论，即各国需要维持的债务水准要比先前所想的来得低，如此它们才能对未来冲击事件做出回应。

其称，“后危机的新共识表明，应对比预期要大的宏观经济冲击及或有负债，‘安全’的债务/GDP占比需要降低。”

政府应该也要注意民间领域及地区和地方政府的债务水准，需要有更好的财政透明度。