《全球经济焦点》财政危机启示：削减预算步伐不可过快--IMF报告

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
IMF表示，只要投资者相信政府最终仍认真看待削减赤字，买进债券或许有用。
IMF表示，危机得出了一条确实的结论，即各国需要维持的债务水准要比先前所想的来得低，如此它们才能对未来冲击事件做出回应。
其称，“后危机的新共识表明，应对比预期要大的宏观经济冲击及或有负债，‘安全’的债务/GDP占比需要降低。”
政府应该也要注意民间领域及地区和地方政府的债务水准，需要有更好的财政透明度。
IMF表示，危机无法解释何以日本和美国等被视为避险的国家，可以维持如此高的债务水准，却不会影响其进入市场，而这种情况可以持续多久仍是个问号。(完) (编译 蔡美珍/侯向明/杜明霞/戴素萍 审校 王洋)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。