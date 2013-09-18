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货币新闻 | 2013年 9月 18日 星期三 12:27 BJT

《全球经济焦点》财政危机启示：削减预算步伐不可过快--IMF报告

IMF表示，只要投资者相信政府最终仍认真看待削减赤字，买进债券或许有用。

IMF表示，危机得出了一条确实的结论，即各国需要维持的债务水准要比先前所想的来得低，如此它们才能对未来冲击事件做出回应。

其称，“后危机的新共识表明，应对比预期要大的宏观经济冲击及或有负债，‘安全’的债务/GDP占比需要降低。”

政府应该也要注意民间领域及地区和地方政府的债务水准，需要有更好的财政透明度。

IMF表示，危机无法解释何以日本和美国等被视为避险的国家，可以维持如此高的债务水准，却不会影响其进入市场，而这种情况可以持续多久仍是个问号。(完) (编译 蔡美珍/侯向明/杜明霞/戴素萍 审校 王洋)

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