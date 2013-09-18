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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 12:15 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元持于数月高位，市场谨慎等待美联储决议

新西兰10年期公债 收益率跳升至两年高位4.85%，不到两个月的时间里，上涨了73个基点。

下一重要水准是5.2%，为2011年7月创下的高位。这使得新西兰公债较可比美债利差扩大至200基点，5月时曾触及134基点的低位。

新西兰国内最大的出口企业--奶制品厂商恒天然在最近一次拍卖中上调牛奶售价，亦扶助新西兰元。

出口强劲使新西兰的年度经常帐赤字缩小至相当于国内生产总值(GDP)4.3%的原因之一。

澳元兑美元 盘旋在0.9344美元附近，距离周一所及的约0.9400美元的三个月高位不远。

澳元自8月底以来已上涨逾0.03美元，部分原因在于美国经济数据喜忧参半导致美元全线走跌。(完)

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