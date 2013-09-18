《日圆汇率焦点》美国QE退场后日圆利差交易不会飙升--分析师

* 美元和日圆的收益率差距太小，不足以激发利差交易

* 日圆并非唯一的零利率货币

* 有人认为日圆或被用于融资来投资高收益货币

路透东京9月18日 - 随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)势将开始收缩刺激政策，以作为朝最终加息迈出的第一步，对日圆的利差交易兴趣可能重新浮现，即以日圆融资来投资于收益较高的货币。

但分析师说，由于当前日圆与其他主要货币之间的收益率差距还太小，与2000年中时相比，这一次利差交易带给日圆的压力将有限。2000年中时利差交易造成日圆持续走疲。

“回望2005至2007年，只有日圆的利率格外低，这使它成为融资货币之选，”摩根大通的日本利率与外汇研究主管佐佐木融说，“但现在也有其他货币利率很低，因此融资选择可能分散到这些货币当中。”

分析师预估美联储在周三会议结束后将缩减购债计划，分析师并预估到2016年年底之前，美国利率将比当前的近零水平大幅上升。

相反地，大多数分析师却预计日本央行明年会采取更多刺激措施，因通胀恐难达到央行的目标。

虽然美日央行的政策差异可能让日圆压力更大，但光凭此并不足以掀起日圆利差交易热潮，因美国公债收益率水平仍然处于历史低位。

两年期美国公债收益率 本月初触及0.538%的两年高点，但从那以后便走低，前财长萨默斯宣布退出角逐美联储主席之后，该收益率已跌至0.375%。

这远低于美国两年期公债在2005-07年逾4%的收益率水准，当时许多市场人士几乎以零成本借入日圆，来购买美国公债和其他较高收益资产。

“我认为日圆利差交易将会有一些反弹。但根据以往的经验来判断，两年期美国公债收益率必须升穿0.8%、涨向1%，才会出现这种情况，”瑞穗证券资深市场分析师Sho Aoyama表示。“这可能还需要一些时间。”

此外，欧元可能与日圆争当融资货币，外界广泛预计欧元区将长时间维持实际零利率政策，以支持经济。

一些交易员称，以日圆融资的利差交易可能只有针对高收益新兴货币才会活跃，比如南非兰特、墨西哥披索和巴西雷亚尔，因为这些货币仍享有巨大收益优势。