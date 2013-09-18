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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 12:15 BJT

中国汇市：人民币早盘持平，即期坚守6.12元交投仍热

* 人民币即期走势持平

* 中间价微升，在历史高位附近企稳

* 短期内即期市场价料继续持稳于6.12元

路透北京9月18日 - 人民币兑美元即期 周三走势持平。中间价微升，接近周一所创的历史高位。市场价格继续在6.12元附近窄幅波动，交投热络程度亦与上日相仿。

上海一外资行交易主管称，近期人民币中间价走升并没有引起即期市场价格跟进，感觉近期6.12元这个价位还会坚守一段时间。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.1216元，上日收报6.1215元。今日人民币兑美元中间价 为6.1557元，上日中间价为6.1571元。

上述交易主管认为，从中长期看人民币趋势最终还是会以中国的基本面来决定，跟美国退出QE（量化宽松）关系不大，人民币汇率只要稳定即可，并会伴随一定的升值压力。

“美国退出QE的压力的另外一种消解渠道，就是基本面不好的国家资金更多流出。但这些资金不会完全回流美国，在人民币持稳的情况下，其实已经起到了避风港的作用，成为一种国际投资货币。”

他说，企业近两个月的结汇意愿明显转强，国际资金推高离岸人民币汇率后，再由跨境套利交易把升值压力传导到境内。人民币只要没有贬值预期，这种升值压力就会一直存在。

国际汇市美元指数周三亚洲时段盘初守在四周低点附近，投资者预期美联储缩减刺激举措的步伐将极为温和。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2075/10，上日尾盘为6.2035。

北京时间11:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1102/22元，上一交易日尾盘报6.1074元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯)

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