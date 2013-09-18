中国汇市：人民币早盘持平，即期坚守6.12元交投仍热

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 人民币即期走势持平
* 中间价微升，在历史高位附近企稳
* 短期内即期市场价料继续持稳于6.12元
路透北京9月18日 - 人民币兑美元即期 周三走势持平。中间价微升，接近周一所创的历史高位。市场价格继续在6.12元附近窄幅波动，交投热络程度亦与上日相仿。
上海一外资行交易主管称，近期人民币中间价走升并没有引起即期市场价格跟进，感觉近期6.12元这个价位还会坚守一段时间。
北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.1216元，上日收报6.1215元。今日人民币兑美元中间价 为6.1557元，上日中间价为6.1571元。
上述交易主管认为，从中长期看人民币趋势最终还是会以中国的基本面来决定，跟美国退出QE（量化宽松）关系不大，人民币汇率只要稳定即可，并会伴随一定的升值压力。
“美国退出QE的压力的另外一种消解渠道，就是基本面不好的国家资金更多流出。但这些资金不会完全回流美国，在人民币持稳的情况下，其实已经起到了避风港的作用，成为一种国际投资货币。”
他说，企业近两个月的结汇意愿明显转强，国际资金推高离岸人民币汇率后，再由跨境套利交易把升值压力传导到境内。人民币只要没有贬值预期，这种升值压力就会一直存在。
国际汇市美元指数周三亚洲时段盘初守在四周低点附近，投资者预期美联储缩减刺激举措的步伐将极为温和。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2075/10，上日尾盘为6.2035。
北京时间11:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1102/22元，上一交易日尾盘报6.1074元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数