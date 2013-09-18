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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 12:24 BJT

中国货币市场：主要回购利率续涨，机构假日备付且跨月资金需求不减

路透上海9月18日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率延续上日涨势。交易员表示，假日来临，为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，而由于跨月资金需求亦明显升温，推升14天期限品种回购利率，但流动性整体供需仍比较平衡。

“早上隔夜需求很大，主要是大行、股份制借呢，后来好点了，”上海一机构交易员表示，隔夜可能主要还是中秋备付为主，七天期限资金感觉还是基金和券商在借。

他并表示，14天资金的拆入机构逐步增多了，毕竟跨国庆节，肯定是要涨的，不过今天涨幅并不算多，预计该期限资金上涨仍有一定空间。此外，21天和一个月期限资金跟上日比变动不大，拆出的机构偏多。

华南一银行交易员认为，短期来看，各期限资金拆入机构均有所增多，虽机构对季末流动性谨慎态度难消，但资金整体供给担忧并不大，下周若跨月资金需求增多，不排除央行逆回购放量，料资金面还将维持紧平衡的格局。

本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.5651 3.5110 +5.41

七天 3.7907 3.6610 +12.97

14天 3.9620 3.7339 +22.81 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 5.6000 2.1850 +341.50

七天 2.2050 2.8500 -64.50

14天 5.3000 6.0000 -70.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.5541 3.5400 +1.40

七天 3.7100 3.5900 +12.00

14天 3.8300 3.6000 +23.00 Shibor 其中:隔夜 3.5570 3.4930 +6.40

七天 3.7490 3.5830 +16.60

三个月 4.6584 4.6579 +0.05 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完)

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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