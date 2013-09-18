重发-《全球市场》紧张情绪弥漫，等待美联储政策决议

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(重发以删除多余段落)
* 美联储料将缓步缩减刺激措施
* 贝南克料将强调距离收紧政策仍很远
* 若有任何被视为鹰派的谈话，将打击股债市及提振美元
路透悉尼9月18日 - 亚洲金融市场周三延续紧张情绪，期待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚宣布只会小幅缩减刺激措施，但若美联储释出任何偏于强硬的暗示，各类金融资产都有遭受打击之虞。
市场预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)削减每月850亿美元买债措施的力道将温和，同时FOMC也将向投资人重申，距离实际收紧政策的时间还很远。
上述观点令美元指数 维持在四周低点附近。欧元/美元 持稳报1.3350美元，接近本周高位1.3385。
美元兑日圆 微升至99.24日圆，接近近期区间98.45-100.62的中部。
谨慎情绪主宰多数股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.3%，中国股市沪综指 跌0.2%，澳洲股市 下滑0.4%。
日股日经指数 是表现突出的主要股指，跳涨1.8%，触及7月底以来最高水平。
周二美股道琼工业指数 升0.2%，标准普尔500指数 涨0.42%，欧洲泛欧绩优股300指数 下跌0.46%。
市场当前普遍预估，美联储将每月缩减100-150亿美元的购债规模，到明年年中结束全部购债。不过，即便是这样的谨慎安排，也要取决于经济表现能达到预期。
这一结果已经基本被消化，可能促使美债和美元温和上扬。放缓购债倾向于利好债市和股市，但损及美元。
若美联储缩减购债的规模更大，则市场反应可能更强，因为这可能让市场预计美联储会提早开始升息。
新兴市场国家将尤其受创，因这些国家依赖外资来弥补经常帐赤字。印度和印尼是最易受影响的国家。
这种紧张情势在雅加达得以明显体现，印尼股市 和印尼卢比 都承压。
浏览量化宽松调查图表，请点选 (link.reuters.com/rys23v)
浏览美联储QE图表，请点选 (link.reuters.com/tan23v)
**要考虑的因素很多**
但交易商警告不要仓促做出反应，因为要考虑的因素有很多。
除了缩减购债之外，美联储可能选择改变其缩紧政策的门槛，将引发收紧政策的失业率标准从现有的6.5%下调。
美联储也将首度公布对2016年的经济预估，若其看法更为乐观，则市场将更难相信未来调升利率的步伐会是缓慢渐进的。
的确，先前美联储表示，无论经济改善多少，都打算将利率维持于近零水准至2015年，但这一说法已经难以让市场信服。
美联储将在1800GMT公布决议及经济预估，而主席贝南克将在半个小时后召开记者会。通常市场可能对决议及预估做出剧烈反应，而之后又可能因为贝南克的谈话而彻底转向。
澳洲联邦银行(CBA)的外汇策略师Joseph Capurso表示，“我们预期贝南克记者会将显示温和立场。关于加速缩减购债、或者是联邦公开市场委员会(FOMC)成员已将首度升息时程预期提前等等市场预期，美联储希望加以淡化。”
“虽然在FOMC会议后，美元可能走软，但我们关于中期内美元走强的观点未有改变，”他补充称，并指这是由于美国公债收益率(殖利率)上升，以及美国和其他发达国家的利率前景迥异。
尽管美国10年期公债收益率 周三下跌1个跳动点至2.84%，但仍高于5月时的1.62%，当时美联储还未暗示缩减购债。
对于大宗商品来说，美联储会议结果越是温和，就越能支撑价格。期铜 周三小幅走坚至7,088.00美元，但今年迄今仍下跌11%。
现货金 下跌1%至每盎司1,297.20美元，因交易员对美联储政策决定采取了“以防万一”的态度。
布兰特原油期货11月合约 下跌0.19美元至每桶108.00美元。但美国原油期货10月合约 上涨0.24美元，报每桶105.66美元。(完) (编译/审校 蔡美珍/隋芬/杜明霞/侯向明/白云/李爽/王翔琼/徐文焰)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数