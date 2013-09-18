重发-《全球市场》紧张情绪弥漫，等待美联储政策决议

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* 美联储料将缓步缩减刺激措施

* 贝南克料将强调距离收紧政策仍很远

* 若有任何被视为鹰派的谈话，将打击股债市及提振美元

路透悉尼9月18日 - 亚洲金融市场周三延续紧张情绪，期待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚宣布只会小幅缩减刺激措施，但若美联储释出任何偏于强硬的暗示，各类金融资产都有遭受打击之虞。

市场预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)削减每月850亿美元买债措施的力道将温和，同时FOMC也将向投资人重申，距离实际收紧政策的时间还很远。

上述观点令美元指数 维持在四周低点附近。欧元/美元 持稳报1.3350美元，接近本周高位1.3385。

美元兑日圆 微升至99.24日圆，接近近期区间98.45-100.62的中部。

谨慎情绪主宰多数股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.3%，中国股市沪综指 跌0.2%，澳洲股市 下滑0.4%。

日股日经指数 是表现突出的主要股指，跳涨1.8%，触及7月底以来最高水平。

周二美股道琼工业指数 升0.2%，标准普尔500指数 涨0.42%，欧洲泛欧绩优股300指数 下跌0.46%。

市场当前普遍预估，美联储将每月缩减100-150亿美元的购债规模，到明年年中结束全部购债。不过，即便是这样的谨慎安排，也要取决于经济表现能达到预期。

这一结果已经基本被消化，可能促使美债和美元温和上扬。放缓购债倾向于利好债市和股市，但损及美元。

若美联储缩减购债的规模更大，则市场反应可能更强，因为这可能让市场预计美联储会提早开始升息。

新兴市场国家将尤其受创，因这些国家依赖外资来弥补经常帐赤字。印度和印尼是最易受影响的国家。

这种紧张情势在雅加达得以明显体现，印尼股市 和印尼卢比 都承压。

浏览量化宽松调查图表，请点选 (link.reuters.com/rys23v)

浏览美联储QE图表，请点选 (link.reuters.com/tan23v)

**要考虑的因素很多**

但交易商警告不要仓促做出反应，因为要考虑的因素有很多。

除了缩减购债之外，美联储可能选择改变其缩紧政策的门槛，将引发收紧政策的失业率标准从现有的6.5%下调。

美联储也将首度公布对2016年的经济预估，若其看法更为乐观，则市场将更难相信未来调升利率的步伐会是缓慢渐进的。

的确，先前美联储表示，无论经济改善多少，都打算将利率维持于近零水准至2015年，但这一说法已经难以让市场信服。

美联储将在1800GMT公布决议及经济预估，而主席贝南克将在半个小时后召开记者会。通常市场可能对决议及预估做出剧烈反应，而之后又可能因为贝南克的谈话而彻底转向。

澳洲联邦银行(CBA)的外汇策略师Joseph Capurso表示，“我们预期贝南克记者会将显示温和立场。关于加速缩减购债、或者是联邦公开市场委员会(FOMC)成员已将首度升息时程预期提前等等市场预期，美联储希望加以淡化。”

“虽然在FOMC会议后，美元可能走软，但我们关于中期内美元走强的观点未有改变，”他补充称，并指这是由于美国公债收益率(殖利率)上升，以及美国和其他发达国家的利率前景迥异。

尽管美国10年期公债收益率 周三下跌1个跳动点至2.84%，但仍高于5月时的1.62%，当时美联储还未暗示缩减购债。

对于大宗商品来说，美联储会议结果越是温和，就越能支撑价格。期铜 周三小幅走坚至7,088.00美元，但今年迄今仍下跌11%。

现货金 下跌1%至每盎司1,297.20美元，因交易员对美联储政策决定采取了“以防万一”的态度。