版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 13:00 BJT

路透基点：绿河股份4,290万美元贷款案邀贷截止期延长至10月中旬--RLPC

路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，木材加工企业绿河股份有限公司将4,290万美元五年期贷款案的回覆截止期限从9月中旬延长至10月中旬。

兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行。

这笔分期偿还贷款分为两部分，2,400万美元部分以银团方式完成贷款，其余6亿泰铢贷款全部由兆丰国际商业银行独立提供。

美元部分的贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码245基点。参贷银行分为至少800万美元和400-700万美元两个级别，前端费分别为20和15个基点。

本贷款由绿河股份有限公司旗下Green River Panels (Thailand) Co Ltd借贷。绿河股份有限公司将为贷款提供担保。资金将用于在泰国的资本支出。

绿河股份有限公司在台湾证券柜台买卖中心挂牌。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐