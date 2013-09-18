奥巴马：有阿萨德在，叙内战难平息

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月17日 - 美国总统奥巴马周二称，在达成由国际社会控制叙利亚化学武器的协议后，叙利亚最终还是需实现政治过渡，阿萨德必须交出权力。
“要牢记，如果阿萨德仍掌权，很难想象（叙利亚）内战能逐渐平息。”奥巴马对西班牙语电视台Telemundo说。
美国与俄罗斯就清除叙利亚化学武器达成一项协议，奥巴马因此受到一些指责，因该协议未直接惩罚阿萨德。
奥巴马称，他的目标依然是让阿萨德下台，但这个过程中要保护叙利亚宗教少数族群，并确保伊斯兰极端分子不会在叙利亚抬头。
他说：“但你要知道，我们要一步一步来。现在第一步是确保我们能够处理好化学武器问题。”
他表示，下一步将是与叙利亚危机各方以及俄罗斯等支持叙利亚的国家接触，表明“我们需要结束这种局面”的立场。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数