中国债市动态：现券收益率连跌后趋稳，关注季末资金价格波动

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京9月18日 - 经过本周前两日的暖势后，中国银行间债市周三早盘现券走势趋稳。交易人士指出，由于存在不确定因素扰动，所以目前尚难判断本轮收益率调整还能持续多久，短线先关注美联储稍晚是否将宣布缩减购债规模。
中秋假期归来后，银行间市场距季末时点渐行渐近。交易员预期，因机构已未雨绸缪，所以对流动性情况不会太过担心，但资金价格的波动还需关注。
受到市场高度关注美联储议息会议将在今日稍晚结束，市场预期该央行很可能将宣布小幅缩减每月购债规模。
“今天利率债就稳住了，不会像昨天跌下的那么多，今天资金面有点显紧。”上海一银行交易员称，个人认为目前判断这轮行情是刚刚开始，还是已经走了，还有困难。关注中秋假期后资金面情况。
广东一银行交易员认为，虽然今天资金面较昨天有些紧，不过债市仍有买盘，这或说明市场心态还是比较稳定的。他将关注9月下旬债市一级供需情况。
继现券周一出现起色，周二依旧弥漫暖意，国开行发行的四期固息债结果低于预期，二级市场金融债等利率产品走势亦乐观。
剩余期限2.9095年的固息国债130017券 最新报价对应收益率3.8750%/3.8600%，上日尾盘为3.87%/3.85%。
国债期货，12月合约 上午收报94.23元，跌0.014元，或0.01%，上午成交量较昨日同期缩小，达6,358手。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数