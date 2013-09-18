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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 13:24 BJT

中国债市动态：现券收益率连跌后趋稳，关注季末资金价格波动

路透北京9月18日 - 经过本周前两日的暖势后，中国银行间债市周三早盘现券走势趋稳。交易人士指出，由于存在不确定因素扰动，所以目前尚难判断本轮收益率调整还能持续多久，短线先关注美联储稍晚是否将宣布缩减购债规模。

中秋假期归来后，银行间市场距季末时点渐行渐近。交易员预期，因机构已未雨绸缪，所以对流动性情况不会太过担心，但资金价格的波动还需关注。

受到市场高度关注美联储议息会议将在今日稍晚结束，市场预期该央行很可能将宣布小幅缩减每月购债规模。

“今天利率债就稳住了，不会像昨天跌下的那么多，今天资金面有点显紧。”上海一银行交易员称，个人认为目前判断这轮行情是刚刚开始，还是已经走了，还有困难。关注中秋假期后资金面情况。

广东一银行交易员认为，虽然今天资金面较昨天有些紧，不过债市仍有买盘，这或说明市场心态还是比较稳定的。他将关注9月下旬债市一级供需情况。

继现券周一出现起色，周二依旧弥漫暖意，国开行发行的四期固息债结果低于预期，二级市场金融债等利率产品走势亦乐观。

剩余期限2.9095年的固息国债130017券 最新报价对应收益率3.8750%/3.8600%，上日尾盘为3.87%/3.85%。

国债期货，12月合约 上午收报94.23元，跌0.014元，或0.01%，上午成交量较昨日同期缩小，达6,358手。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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