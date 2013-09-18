《热点透视》西班牙银行业递延资产规模庞大，但实际作用有限

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 张明钧

路透马德里9月17日 - 西班牙银行业者感觉自己受到了不公平的对待。他们被控试图以要求政府改变递延税项资产的会计规定来改善主要核心资本比率。西班牙央行总裁已经面临先发制人的抨击，但他坚称这一举措“并非耍花招”。某种程度而言，他说的没错。

根据国际货币基金组织(IMF)数据，西班牙银行业者目前持有约510亿欧元的递延税项资产，相当于其第一级核心资本的三分之一。而根据新的巴塞尔III资本规定，递延资产税项应该被排除在资本比率计算当中，这对于当地银行业者脆弱的财务体质实属不利。

不过并非所有的递延税项资产都获得公平的对待。根据摩根大通估计，西班牙的递延税项资产中，约有290亿欧元是与营业亏损有关。当银行业者恢复营利时，则这些递延税项资产可以用于抵销未来的税赋支出。但在银行遭到清算的情况下，就没有能力吸收损失。不将这些税项资产计入资本是合理的。

另外有210亿欧元的递延税项资产是属于所谓的暂时性差异(temporary differences)。这些暂时性差异有很大部分是在政府强迫银行业者为地产投资组合提列巨额预防性拨备后产生。根据现行西班牙税法，在认列损失之前这些暂时性差异完全无法扣抵，从而产生庞大的递延税项资产。

西班牙和意大利银行业者辩称，在部分其他欧洲国家中，这些打销的坏帐可以完全用在税务抵减。意大利银行业者面临类似的困境，因为该国税法亦对打销坏帐的税务抵减设限。意大利业者已经找到方法回避这个问题，也就是要求政府将这些税项资产在特定条件下转为扣抵税额，其中也包含破产清算在内。西班牙银行业者希望能够获得类似的对待。

然而就算西班牙银行业者遂其所愿，其资本仍然将吃紧。根据摩根士丹利数据，若他们能够将暂时性差异所引起的递延税项资产计为股本，则年底前第一级核心资本比率将达到略逾9%水准。这低于欧洲平均值的10%。此外，就算这些递延税项资产能够计入资本，其经济价值也恐将相当有限。Exane BNP Paribas认为，Bankia 及Sabadell 两家银行可能得花上超过25年时间，才会用完帐上的递延税项资产。这也难怪Sabadell最近选择了筹措新的资本，其他业者也可能会跟进。(完) (译文审校 王冠中)