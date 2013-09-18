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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 13:01 BJT

标题新闻：越南银行业7月底不良放款金额达138.98万亿盾(65.8亿美元)，坏帐率4.58%--官方媒体

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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