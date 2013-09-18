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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 13:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：FOMC决议前市况冷静

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* 澳元兑美元报0.9351，美元兑日圆报99.15，欧元兑日圆报132.49，美债10年期债券收益率2.83%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.27%，日经指数涨1.09%，美元兑韩元报1,081.60，美元兑印度卢比报63.17

* 在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会后，美元可能上涨

* 新西兰经常帐赤字改善，但几无影响

* FOMC决议前市况异常冷静

* 欧洲市场开盘图表：(r.reuters.com/dec27t)(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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