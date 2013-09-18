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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 14:01 BJT

中国信用债评级：新世纪资信调降赛维LDK主体信用评级至B+

* 发行主体: 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

* 发行量及品种: 5亿元三年期中期票据（11赛维MTN1 ）

* 评级公司: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

* 评级调整情况: 主体信用评级由BBB+下调至B+

* 评级展望维持负面

* 11赛维MTN1债项信用等级由BBB+下调至B+

路透北京9月18日 - 因身陷经营困境去年被连续下调信用评级的光伏企业--中国江西赛维LDK ，近期其主体信用等级由BBB+再被调整至B+，评级展望维持负面，其所发债券评级相应亦下调。

上海新世纪资信评估公司日前发布报告称，根据其主体信用等级划分，BB级至C级等级划归在投机级范围。

新世纪资信同时将江西赛维所发行的11赛维MTN1债项评级由BBB+，调降为B+信用等级，该支中票到期日为2014年12月8日。去年9月该券债项评级曾被新世纪资信由A调整为BBB+级。

“跟踪期内，国内光伏行业运营质量并未改善，主要光伏设备价格仍维持在低位，整体市场需求不足，受此影响，该公司产销量进一步下降，营业收入随之大幅下滑，2012年持续出现巨额亏损。与此同时，公司刚性债务余额过大，负债经营程度畸高，公司面临很大的流动性风险和债务集中偿付压力。”报告指出。

报告提供数据显示，2013年上半年，赛维LDK实现营业收入10.94亿元，同比下降54.17%；同期毛利率为-21.15%，较上年同期下降11.22个百分点，当期公司净亏损7.56亿元，较上年同期下降30.14%。

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定，银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级，符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D，每一个信用等级均不进行微调。A-1为最高级短期债券，表明该券还本付息能力最强，安全性最高；而A-2级别表示还本付息能力较强，安全性较高；目前市场上短融多为A-1级别。(完)

欲浏览更多信息，请点选中国货币网(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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