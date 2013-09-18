更新版 1-中国货币市场：主要回购利率续涨，机构假日备付且跨月资金需求不减

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(更新收盘报价及增加成交量等)
路透上海9月18日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率延续上日涨势。交易员表示，假日来临，为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，而由于跨月资金需求亦明显升温，推升14天期限品种回购利率，但流动性整体供需仍比较平衡。
“早上隔夜需求很大，主要是大行、股份制借呢，后来好点了，”上海一机构交易员表示，隔夜可能主要还是中秋备付为主，七天期限资金感觉还是基金和券商在借。
他并表示，14天资金的拆入机构逐步增多了，毕竟跨国庆节，肯定是要涨的，不过今天涨幅并不算多，预计该期限资金上涨仍有一定空间。此外，21天和一个月期限资金跟上日比变动不大，拆出的机构偏多。
华南一银行交易员认为，短期来看，各期限资金拆入机构均有所增多，虽机构对季末流动性谨慎态度难消，但资金整体供给担忧并不大，下周若跨月资金需求增多，不排除央行逆回购放量，料资金面还将维持紧平衡的格局。
本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,638.33亿元，较上日的5,940.80亿元略减；其中隔夜品种成交3,678.46亿元，上日为4,393.54亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5780 3.5110 +6.70 3,678.46
七天 3.8310 3.6610 +17.00 1,354.94
14天 3.9593 3.7339 +22.54 210.78
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.2900 2.1850 +310.50 2,055.73
七天 2.1150 2.8500 -73.50 228.37
14天 5.0550 6.0000 -94.50 65.10
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5541 3.5400 +1.41 --
七天 3.7100 3.5900 +12.00 --
14天 3.8300 3.6000 +23.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.5570 3.4930 +6.40 --
七天 3.7490 3.5830 +16.60 --
三个月 4.6584 4.6579 +0.05 --
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---(完) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数