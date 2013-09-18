国际油市：布兰特原油跌破108美元，利比亚恢复产出

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
“其中(对布兰特油价来说)最重要的因素就是利比亚在恢复产能上取得一些成功的消息--先前已有叙利亚问题可能有外交解决途径的影响油市”，CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
“美国原油价格走升，或许只是短期波动，此外，利比亚可望增加产量，这对布兰特原油的直接影响要大过于美国原油。”
利亚比多数油田和港口自7月底以来已受阻于罢工、民兵和政治活动等因素。
随着其西部最大油田之一El Sharara在周一工人复工后产量增加，利比亚石油日产量预计将增至40-45万桶。
美俄英法中五个联合国安理会常任理事国的外交官周二开始磋商西方国家起草的决议案，以解除叙利亚化学武器。
美联储于周二开始两日会议，投资人抛售原油。美联储料将把每月850亿美元的购债规模至少缩减100亿美元。
Spooner表示，尽管油市已反映了美联储会议的可能结果，但若削减幅度更大，可能带动更多抛盘。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数