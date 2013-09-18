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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 14:12 BJT

国际油市：布兰特原油跌破108美元，利比亚恢复产出

“其中(对布兰特油价来说)最重要的因素就是利比亚在恢复产能上取得一些成功的消息--先前已有叙利亚问题可能有外交解决途径的影响油市”，CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

“美国原油价格走升，或许只是短期波动，此外，利比亚可望增加产量，这对布兰特原油的直接影响要大过于美国原油。”

利亚比多数油田和港口自7月底以来已受阻于罢工、民兵和政治活动等因素。

随着其西部最大油田之一El Sharara在周一工人复工后产量增加，利比亚石油日产量预计将增至40-45万桶。

美俄英法中五个联合国安理会常任理事国的外交官周二开始磋商西方国家起草的决议案，以解除叙利亚化学武器。

美联储于周二开始两日会议，投资人抛售原油。美联储料将把每月850亿美元的购债规模至少缩减100亿美元。

Spooner表示，尽管油市已反映了美联储会议的可能结果，但若削减幅度更大，可能带动更多抛盘。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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