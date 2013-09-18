美国金融：债市流动性减少，美国投资者转向更多交易商打交道

路透纽约9月18日 - 据谘询顾问公司Greenwich Associates周三公布的调查，由于银行收紧资本规定，致使交易商减少做市活动， 美国固定收益投资人正转向更多交易商以找寻流动性。

由于交易商资产负债表规模缩小且固定收益工具的交易利润承压，使其目前的活动较侧重大型客户。因此，规模较小的基金公司要完成价格合理的交易更为困难。

固定收益买方机构往来的交易商数量正在增加，从2009年的7.6家和去年的9家扩大到今年平均9.4家。本调查根据1,122名美国固定交易投资者回应的平均整理得出。

“银行资本规定更为严苛已几乎榨乾美国固定收益市场的流动性，”Greenwich在调查报告中称，85%受访者表示今年面临的最大问题之一，就是市场流动性减少。

一些投资者还抱怨，银行人员更替使得能与之打交道的有经验员工数减少，让他们较无法及时执行价格合理的交易。

同时有更多买方机构称，由于银行派发报告时会更加精挑对象，因此这些买方机构增加了与能提供研究的公司交易。

Greenwich并称，许多用到衍生性商品的机构往往等到最后一刻，才做好新规则要求的准备，将交易送交集中结算所，致使其不得不接受经纪商提供的较不利条件来进行结算。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)