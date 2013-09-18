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货币新闻 | 2013年 9月 18日 星期三 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月18日

路透9月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

  品种        最新库存               变动
   铜          571,950             -2,650
   锡           13,920                -50
   铅          245,100             -1,000
   锌          981,000             +3,900
   铝        5,387,650             -5,575
   镍          218,448             +2,136
 铝合金         63,360               -240
 NASAAC        110,500               -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据           库存分布               品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅  MPB-STOCKS            <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡  MSN-STOCKS            <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS            <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS            <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 田建华; 审校 艾茂林)

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