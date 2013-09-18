表格：LME金属库存最新变化--9月18日

芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因美国农业部报告发布前有空头回补

路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。