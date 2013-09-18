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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 17:13 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月18日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*北京未来科技   11       6          6.28%          AA        9/22-9/24 中信建投证券
城开发建设        (第3-6年末每年偿还25%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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*郑州发展       18       7       不超过7.10%       AA        9/24-9/26  民生证券
投资集团          (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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雅安发展投资    15       7          7.00%          AA        9/13-9/22  中航证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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江苏福如        10       7          7.09%          AA        9/13-9/22 华泰联合证券
东海发展集团           (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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珠海汇华基础    15       7         *7.15%          AA-       9/17-9/22  齐鲁证券
设施投资公司      （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:表示新增.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)

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