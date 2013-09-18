台湾债市：10年券殖利率创三周收盘低点，QE缩减规模仍将影响后市

* 10年券殖利率连四日收低，创三周收盘低点 * 102/10标售足额发行令短多有发挥题材 * 交易商短线操作，下方解套卖压料加剧 路透台北9月18日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周三收低，创10年券殖利率 三周收盘低点。虽然美联储今晚就要公布QE缩减规模计画，不过台债却提前上演利空出尽行情，连续四个交易 日进行空过头的修正走势，但下档在1.68%月线遇压，跌幅略有收敛。 惟有交易商认为，今晚美联储的缩减计画充满不确定，纵然最后结果符合外界预期，但接下来还有下一任 美联储主席由谁担任的变数等待厘清，且在明年利率看升的环境下，纵然殖利率短线回档，但预料无法持久。 若月线遭正式跌破，预料在1.59%的季线将遭逢压力。 “今天有人顺势带盘，季底了，大家也乐观其成，但尾盘有些获利了结卖压。”一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，这波回档修正走势比预期强，主要因为上周六102/10标售有足额发行，大家认为 1.799%的得标利率是实在的，因此加速了交易商的回笼。 10年公债殖利率前波收盘低点是在8月29日的1.680%。 据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿 美元，幅度小于此前预期。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -2.00 1.1050 1.0850-1.1202 21.5 10 102/10 -2.50 1.6850 1.6700-1.7100 141.0 虽然殖利率短线快速拉回逾10个基点，不过交易员认为，盘面看到的都是交易商的短线操作，还没有实质 买盘加入追价行列，因此只能视为弹多后的技术性修正。 “都是短进短出，长官的观念还是偏空看后市。”一大型公股银行交易员说。 该交易员表示，今年银行持券部位被套牢很深，今年以来买进的部位都处于泡水状况。“(殖利率)再往下 ，大家都想出吧。” 除QE规模缩减变数待厘清外，下周还有第四季发债计画以及央行理监事会议等事件，惟交易员认为不至出 现超乎预期的变化。央行本次会议应该还是维持利率不动。 根据路透先前的调查，9位金融业分析师中全数预估台湾央行第三季的议息会议，仍将维持利率在1.875% 不变。 本周及下周全球重要数据及事件有： 周三 美国FOMC会议决议、8月房屋开工和建筑许可、英国央行9月会议决策。 周四 美国公布第二季经常帐收支、8月成屋销售及费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总裁黑田东彦 将在证券公司年会发表谈话。 周五 欧元区9月消费者信心指数。 下周一 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)9月初值。 下周二 美国消费者信心指数、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就货币政策未来发表演讲。 下周三 美国耐久财(耐用品)订单。 下周四 台湾央行举行第三季理监事会议。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6850 5 102/2 1.1050 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)