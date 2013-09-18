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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 14:25 BJT

澳洲股市：从五年高位回落，投资者关注美联储会议

路透悉尼9月18日 - 澳洲股市周三下滑0.3%，从五年高位回落，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议决议前保持谨慎，市场预期美联储将在今日稍晚决议缩减购债计划。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二起展开两天的会议，许多投资者预计美联储主席贝南克将宣布将每月购债规模减少100亿美元至750亿美元，同时维持利率接近零水准。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌13.1点，报5,238.1点。上日创五年来最高收盘位。（完）

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