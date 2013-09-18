中国债市：消息淡静现券走势转稳，乐观预期未消10月有望迎来小行情

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透上海9月18日 - 中秋假期即将来临，淡静的消息面致中国银行间市场周三现券转稳。虽然不排除月末前市场流动性仍有可能吃紧，但基于经济基本面、外汇占款回升趋势等判断，机构对现券未来一段时间走势仍较乐观，利率债在10月可能会出现一波小行情的预期较为强烈。
至于信用产品方面，除较短期限的短融等需求尚可外，长期限中票等因信用保护性有限，加上供给压力不减，预计难追随利率债大势，维持震荡的可能性比较大。
上海一券商交易员称，临近假期，加之没有新债发行等因素，今日国债等利率产品收益率“和昨天差不多。”
他强调说，从上日起，资金市场略有显紧，不过这属于季末前的正常情况，并未改变其对流动性的相对宽松判断，因此维持对10月份利率债走势的乐观预期。
路透根据央行数据计算，中国8月外汇占款增加273亿元人民币，而此前6月和7月已连续两个月为负。
剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8700%，上日尾盘为3.8600%。
因中秋假期，银行间债券市场自周四起休市，周日(22日)开市。
国债期货12月合约 周三转跌，收报94.206元，跌0.038元，或0.04%，全日成交较上日缩减约五成至10,692手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.5780 3.8310
上日 3.5110 3.6610
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8350/3.7760 国债参考率报价 3.6370/3.5600 金融债参考率报价 4.5088/4.4263(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数