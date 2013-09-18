版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 17:12 BJT

中国债市：消息淡静现券走势转稳，乐观预期未消10月有望迎来小行情

路透上海9月18日 - 中秋假期即将来临，淡静的消息面致中国银行间市场周三现券转稳。虽然不排除月末前市场流动性仍有可能吃紧，但基于经济基本面、外汇占款回升趋势等判断，机构对现券未来一段时间走势仍较乐观，利率债在10月可能会出现一波小行情的预期较为强烈。

至于信用产品方面，除较短期限的短融等需求尚可外，长期限中票等因信用保护性有限，加上供给压力不减，预计难追随利率债大势，维持震荡的可能性比较大。

上海一券商交易员称，临近假期，加之没有新债发行等因素，今日国债等利率产品收益率“和昨天差不多。”

他强调说，从上日起，资金市场略有显紧，不过这属于季末前的正常情况，并未改变其对流动性的相对宽松判断，因此维持对10月份利率债走势的乐观预期。

路透根据央行数据计算，中国8月外汇占款增加273亿元人民币，而此前6月和7月已连续两个月为负。

剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8700%，上日尾盘为3.8600%。

因中秋假期，银行间债券市场自周四起休市，周日(22日)开市。

国债期货12月合约 周三转跌，收报94.206元，跌0.038元，或0.04%，全日成交较上日缩减约五成至10,692手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 3.5780 3.8310

上日 3.5110 3.6610

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8350/3.7760 国债参考率报价 3.6370/3.5600 金融债参考率报价 4.5088/4.4263(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐