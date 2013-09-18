中国环保：京津冀鲁防治大气污染细则出台，2017年前压减煤炭消费8,300万吨

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京9月18日 - 继中国发布大气污染防治行动计划后，环保部周三发布京津冀及周边地区实施细则称，力争再用五年或更长时间逐步消除重污染天气，空气质量全面改善，为此需要到2017年，在京津冀鲁压减煤炭消费总量8,300万吨。
京津冀及周边地区（包括北京市、天津市、河北省、山西省、 内蒙古自治区、山东省）是中国大气污染最严重的区域。细则并提出加强煤炭质量管理，限制销售灰份高于16%、硫份高于1%的散煤。
“经过五年努力，该地区空气质量明显好转，重污染天气较大幅度减少。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，空气质量全面改善。”实施细则称。
中国以煤为主的能源结构，以及高污染高耗能产业，带来了大气污染的恶果。中国国务院日前发布大气污染防治行动计划，表示要控制煤炭消费总量，京津冀细颗粒物（PM2.5）浓度比2012 年下降25%左右，北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。
京津冀及周边地区细进一步指出，重点任务是实施综合治理，强化污染物协同减排；统筹城市交通管理，防治机动车污染；调整产业结构，优化区域经济布局，并严格产业和环境准入，加快淘汰落后产能；控制煤炭消费总量，推动能源利用清洁化。
细则提到，京津冀及周边地区不得审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目。京津冀鲁不再审批炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，山西和内蒙不再审批炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。
北京、天津等12个城市建设火电、钢铁、石化、水泥、有色、 化工等六大行业以及燃煤锅炉项目，要严格执行大气污染物特别排放限值。
此外，京津冀及周边地区要提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务，北京市到2017年底，调整退出高污染企业1,200家。河北省到 2017 年底，钢铁产能压缩淘汰6,000万吨以上，产能控制在国务院批复的《河北省钢铁产业结构调整方案》确定的目标以内。 （完）
更多细节，请点选环保部网站：here (发稿 李文科; 审校)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数