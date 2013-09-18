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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 14:56 BJT

全球金市：黄金连跌三日，美联储临近宣布政策决议

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1302.50 -6.54 -0.50 -22.22

现货银 21.57 -0.11 -0.51 -28.76

现货铂金 1416.00 -1.80 -0.13 -7.75

现货钯金 698.50 -5.00 -0.71 0.94

COMEX期金 1302.50 -6.90 -0.53 -22.28 41886

COMEX期银 21.61 -0.17 -0.80 -28.69 11182

汇率

欧元/美元 1.3361

美元/日圆 99.24

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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