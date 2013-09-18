路透基点：台新银行启动对橡树资本的1亿美元四年期再融资案

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透香港9月18日 - 消息人士称，台新银行已启动对总部位于美国的橡树资本管理有限公司的1亿美元四年期再融资案。
该项贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。承贷2,000万美元或以上的，最高前端费用约为70个基点，并获得委托主办行头衔；而银行还可在1,500-1,900万美元、1,000-1,400万美元两个档次以不同的收费水平参与该项融资。
借款人为Valiant APO Ltd和Valiant POF Ltd,，这是在开曼群岛设立的两家特殊目的公司。
回复期限截至11月初。
据悉，此案所筹资金将用于为2008年3月签署的1亿美元七年期定贷再融资，当时的这笔筹资是为了支持收购高尔夫球头制造商复盛(Fu Sheng Industrial Co Ltd)。那笔贷款的利率为较Libor加码100个基点，最高费用35个基点。
2008年，橡树资本与复盛创始人李后藤合作，以283亿台币(9.55亿美元)买断复盛全部股权。李后藤的资金来源于2007年10月获得的80.8亿台币融资，由66.67亿台币的七年期定贷(综合收益约79个基点)和14.13亿台币的五年期循环信贷(综合收益78.6个基点)组成。(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
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