路透基点：台新银行启动对橡树资本的1亿美元四年期再融资案

路透香港9月18日 - 消息人士称，台新银行已启动对总部位于美国的橡树资本管理有限公司的1亿美元四年期再融资案。

该项贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。承贷2,000万美元或以上的，最高前端费用约为70个基点，并获得委托主办行头衔；而银行还可在1,500-1,900万美元、1,000-1,400万美元两个档次以不同的收费水平参与该项融资。

借款人为Valiant APO Ltd和Valiant POF Ltd,，这是在开曼群岛设立的两家特殊目的公司。

回复期限截至11月初。

据悉，此案所筹资金将用于为2008年3月签署的1亿美元七年期定贷再融资，当时的这笔筹资是为了支持收购高尔夫球头制造商复盛(Fu Sheng Industrial Co Ltd)。那笔贷款的利率为较Libor加码100个基点，最高费用35个基点。