中国经济：进入转型发展新阶段，保持政策定力也要未雨绸缪--统计局长

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京9月18日 - 中国经济7、8月份企稳向好迹象日趋明显。国家统计局局长马建堂认为，中国经济已经进入转型发展的新阶段，要以转变发展方式为主线，奋力推进转型升级、并深化体制机制改革。
统计局网站刊登他的署名文章并称，在转型发展新阶段既要保持定力，保持宏观调控政策的总体稳定，又要未雨绸缪，发挥宏观调控的反周期调节作用。
“当前和今后一个时期，只要经济运行在合理区间，政策就不宜大的调整，要保持政策的连续性和稳定性，为经济运行营造稳定的可预期的政策环境，”他说。
在马建堂看来，进入转型发展新阶段意味着经济增速将从过去两位数超高速增长转向7-8%的较快增长，并从粗放型发展向集约型转变，更加注重经济发展的质量、结构和效益。
“要以转变发展方式为主线，奋力推进转型升级，”他表示，转型升级的关键是加大技术创新力度,改变过去较多地依赖要素投入的增长模式，
同时，还要以简政放权为起点，奋力深化体制机制改革，下一步仍需要进一步减少政府干预，进一步激发市场主体活力。
国务院总理李克强上周表示，中国经济现在正处在转型升级的关键阶段，当前经济发展的基本面是好的，运行是平稳的；今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数