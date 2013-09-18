《全球金融分析》人口老龄化恐削弱央行影响力，并引发利率波动

德意志银行的报告认为，人口最早将在2055年停止增加，时间要比联合国的预测早了半个世纪，届时各国将被迫以推迟退休时间来应对老龄化社会的问题。

货币政策的意义正变得越发富有争议，一些专家认为，考虑到所有复杂且模糊不清的影响因素，IMF研究中的数据结论过于简单化。

瑞银经济顾问George Magnus表示，他对于IMF的观点持怀疑意见，特别是鉴于过去五年的零利率政策和购债计划给储户带来的冲击。Magnus同时也是2008年出版的书籍“老龄化时代”的作者。

根据Magnus的估计，过去五年，美国储户和资产持有者得到的净利息收益下降幅度相当于同期该国GDP的4%--这一数字相当于美国2009/10年整个财政刺激政策的规模。

无论是近几年民间部门债务水平的下降，还是养老基金被迫透过以下调贴现率来消除风险的行为，Magnus认为，近期货币政策效果出现减弱，还是有很多其他方面的因素和影响。

“老龄化对货币政策的影响是长期性的...”Magnus称。“也许在10-15年之内，这种影响可能会越来越明显，不过目前很难以简单的方式去解决它。”(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)