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市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 15:26 BJT

《汇市简讯》如果英国央行会议纪录偏温和，欧元/英镑可望涨向0.8425

0657GMT

* 如果英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录偏向温和，欧元/英镑可能涨向0.8425

* 0.8425是9月12日高位。在此之前的阻力位是0.8411

* 德国银行买盘周二推升汇价从0.8380上涨至0.8411

* 今日亚洲盘高点在0.8400

* 期权障碍在0.8350 (0.8357是9月13日低位)

* 意大利政府消息人士说，政府可能在10月调升加值税(VAT)。(完)

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