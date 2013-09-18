《汇市简讯》如果英国央行会议纪录偏温和，欧元/英镑可望涨向0.8425

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
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* 如果英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录偏向温和，欧元/英镑可能涨向0.8425
* 0.8425是9月12日高位。在此之前的阻力位是0.8411
* 德国银行买盘周二推升汇价从0.8380上涨至0.8411
* 今日亚洲盘高点在0.8400
* 期权障碍在0.8350 (0.8357是9月13日低位)
* 意大利政府消息人士说，政府可能在10月调升加值税(VAT)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。