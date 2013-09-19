《Russell专栏》中国治理污染需要大力气，会加大经济成本

在中国，煤炭火力发电是最廉价的发电方式，这点短期内不太可能改变。

今年1-8月中国全社会用电量同比增长6.8%至3.5万亿千瓦时 ，其中近80%为火力发电。

尽管中国或能阻止在北京、上海和广东等主要城市附近新建煤炭厂，但火力发电仍可能增加，即便其相对于核电和天然气发电的份额下降。

中国定下目标，到2017年运行核电机组装机容量达到5,000万千瓦，高于目前的1,250万千瓦；并提高天然气供应能力，2015年底前干线供气能力增加1,500亿立方米，覆盖北方和东南方的工业区。

然而中国要增加天然气供应的问题在于来源成本较高，要么是液化天然气，要么就是接自俄罗斯和中亚的输气管。

这些来源的天然气贵得多，现货液化天然气比国内价格高一倍左右，使得天然气发电不具竞争力。

由于电力公司仍奋力想转亏为盈，因此它们可能不愿使用更贵的燃料，除非有充分诱因。

而炼钢厂和冶炼厂等其他煤炭的高用量行业情况也一样，若试图减少污染，就面临亏损。

虽然中国当局希望淘汰工业行业的落后产能，但可能遭遇省级和地方政府的反弹，因这些单位的重点是创造就业先于防治污染。

理论上，中国想改善空气品质的措施是有必要且是外界乐见的；从市场角度而言，中长期来说那利空煤炭但利多液化天然气和铀矿。