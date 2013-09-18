路透基点：双汇40亿美元贷款路演吸引200余位代表

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港9月18日 - 消息人士称，昨日双汇国际控股40亿美元贷款的在港路演吸引了逾50家银行的150多位代表，而今日在台北的路演则有约25家银行的60多位代表出席。
如之前报导，该40亿美元融资包括三年期25亿美元和五年期15亿美元两笔。三年期和五年期贷款的平均期限分别约为2.7和4.73年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。
受邀银行将分四个层级参与这两部分贷款。
在三年期贷款方面，承贷1.5亿美元或以上者将获得牵头行头衔，综合收益383基点，前端费用90基点；在五年期贷款方面，承贷1.5亿美元或以上者将获得牵头行头衔，综合收益490基点，前端费用190基点。
在三年期贷款中承贷7,500万－1.49亿美元者将获得主办行头衔，综合收益378个基点，前端费用75基点。在五年期贷款中承贷7,500万－1.49亿美元者将获得主办行头衔，综合收益485个基点，前端费用165基点。
承贷5,000万－7,400万美元的银行将获得协办行头衔，从参与三年期贷款中获得综合收益374个基点，并有65个基点前端费用；参与五年期贷款者将有综合收益481个基点，前端费用145个基点。
承贷2,500万－4,900万的银行将获得高级经理行头衔，从参与三年期贷款中获得综合收益370个基点，并有55个基点前端费用；参与五年期贷款者将有综合收益476个基点，前端费用125个基点。
回覆截止日为10月16日，交易文件签署定于10月22日。
双汇国际控股8月30日与八家委托主办行签署贷款协议，分别是中国银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、Rabobank、苏格兰皇家银行和渣打银行。
这八家委托主办行在三年期贷款部分可获得400个基点的综合收益，在五年期贷款部分可获得500个基点的综合收益。两种贷款的费用分别是150个基点和250个基点。
9月6日，双汇对Smithfield Foods的47亿美元收购案获得了美国外国投资委员会的批准。9月24日Smithfield Foods股东将召开特别会议，就此项并购做出决定。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数