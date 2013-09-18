路透基点：双汇40亿美元贷款路演吸引200余位代表

路透香港9月18日 - 消息人士称，昨日双汇国际控股40亿美元贷款的在港路演吸引了逾50家银行的150多位代表，而今日在台北的路演则有约25家银行的60多位代表出席。

如之前报导，该40亿美元融资包括三年期25亿美元和五年期15亿美元两笔。三年期和五年期贷款的平均期限分别约为2.7和4.73年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。

受邀银行将分四个层级参与这两部分贷款。

在三年期贷款方面，承贷1.5亿美元或以上者将获得牵头行头衔，综合收益383基点，前端费用90基点；在五年期贷款方面，承贷1.5亿美元或以上者将获得牵头行头衔，综合收益490基点，前端费用190基点。

在三年期贷款中承贷7,500万－1.49亿美元者将获得主办行头衔，综合收益378个基点，前端费用75基点。在五年期贷款中承贷7,500万－1.49亿美元者将获得主办行头衔，综合收益485个基点，前端费用165基点。

承贷5,000万－7,400万美元的银行将获得协办行头衔，从参与三年期贷款中获得综合收益374个基点，并有65个基点前端费用；参与五年期贷款者将有综合收益481个基点，前端费用145个基点。

承贷2,500万－4,900万的银行将获得高级经理行头衔，从参与三年期贷款中获得综合收益370个基点，并有55个基点前端费用；参与五年期贷款者将有综合收益476个基点，前端费用125个基点。

回覆截止日为10月16日，交易文件签署定于10月22日。

双汇国际控股8月30日与八家委托主办行签署贷款协议，分别是中国银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、Rabobank、苏格兰皇家银行和渣打银行。

这八家委托主办行在三年期贷款部分可获得400个基点的综合收益，在五年期贷款部分可获得500个基点的综合收益。两种贷款的费用分别是150个基点和250个基点。

9月6日，双汇对Smithfield Foods的47亿美元收购案获得了美国外国投资委员会的批准。9月24日Smithfield Foods股东将召开特别会议，就此项并购做出决定。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)