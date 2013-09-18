中国环境：京津冀全面淘汰燃煤小锅炉，不得审批钢铁水泥等新增产能--环保部

路透北京9月18日 - 治理环境污染已经成为中国政府工作的重点。环保部周二下发通知称，京津冀及周边地区将全面淘汰燃煤小锅炉，并不得审批钢铁、水泥等产能严重过剩行业新增产能项目。

环保部网站刊登“京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则”全文并要求，严格实行煤炭消费总量控制，京津冀和山东省到2017年底需压减煤炭消费总量8,300万吨。

这是继上周国务院下发关于大气污染防治行动计划的通知后，首个出炉的区域性实施细则。环保部今日公布的8月重点区域和74个城市空气质量状况显示，京津冀地区13个城市空气质量达标天数比例仅承德为64.5%，其他城市达标天数比例均不足50%；平均超标天数比例则高达65.4%。

环保部通知要求，到2015年底，京津冀及周边地区地级及以上城市建成区，除必要保留的以外，全部淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、茶浴炉；北京市建成区则要求取消所有燃煤锅炉，改由清洁能源替代。

同时，还将实行煤炭消费总量控制，到2017年底京津冀和山东省压减煤炭消费总量8,300万吨，其中北京和天津分别净削减原煤1,300万吨和1,000万吨，河北和山东需分别净削减4,000万吨和2,000万吨。

严格产业和环境准入、以及加快淘汰落后产能，也是治理环境污染的关键所在。通知要求，到2017年底北京市调整退出高污染企业1,200家，河北省钢铁产能压缩淘汰6,000万吨以上，山西省需淘汰压缩焦炭产能1,800万吨。

“京津冀及周边地区不得审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目，”通知并称，京津冀和山东省将不再审批炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，山西和内蒙古临近京津冀地区将不再审批炼焦。电石和铁合金等新增项目。

此外，北京市也不再审批劳动密集型一般制造业新增产能项目，现有的逐步向外转移。

国务院日前下发关于大气污染防治行动计划的通知，表示要控制煤炭消费总量，目标是到2017年，让煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下，同时，单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右。

国务院并表示，每年年初都将对各省市上年度完成情况进行考核，中期评估和终期考核定于2015年和2017年进行，评估结果将作为对领导干部综合考核评价的重要依据。 (完)

欲览通知全文，请点击环保部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)