中国票据市场：转贴利率继续走高，流动性仍是关注焦点

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透上海9月18日 - 中国票据市场转贴利率本周继续走高，主要因临近季末银行信贷规模调整令部分机构承压，再加上近日银行间流动性稍有收紧，然继6月钱荒之后，多数机构早已开始未雨绸缪，料转贴现率存上行可能，但大幅波动概率不大。
他们并认为，目前机构对季末流动性预期谨慎态度仍存，两节期间资金面波动如何以及未来央行对流动性的态度仍旧是市场关注焦点。
“这周六个月转贴利率到6.50%了，涨了一点，可能与最近几天资金利率略有上行有点关系，”华南一银行交易员称，“再说马上季末了，出票的压力不能说没有，但是我们行相对还好”。
他并谈到，两节与季末因素叠加，但资金面并没有预期那么紧张，个人估计转贴利率至多也就到6.6%多些，应该不会太夸张，后期关键还要看央行对流动性的一个态度，此外还要密切关注下资金面变化情况。
中国银行间市场周三主要回购加权利率延续上日涨势。交易员表示，假日来临，为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，而由于跨月资金需求亦明显升温，推升14天期限品种回购利率，但流动性整体供需仍比较平衡。
因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但22日银行照常上班。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周三 6.2980/6.0935 6.4315/6.2285 6.8484/6.6153
上周五 6.2720/6.0695 6.4010/6.1945 6.8484/6.5989
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变动 +2.60bp/+2.40bp +3.05bp/+3.40bp +0.00bp/+1.64bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.0633%，较上周五5.9798%走高。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数