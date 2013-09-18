中国票据市场：转贴利率继续走高，流动性仍是关注焦点

路透上海9月18日 - 中国票据市场转贴利率本周继续走高，主要因临近季末银行信贷规模调整令部分机构承压，再加上近日银行间流动性稍有收紧，然继6月钱荒之后，多数机构早已开始未雨绸缪，料转贴现率存上行可能，但大幅波动概率不大。

他们并认为，目前机构对季末流动性预期谨慎态度仍存，两节期间资金面波动如何以及未来央行对流动性的态度仍旧是市场关注焦点。

“这周六个月转贴利率到6.50%了，涨了一点，可能与最近几天资金利率略有上行有点关系，”华南一银行交易员称，“再说马上季末了，出票的压力不能说没有，但是我们行相对还好”。

他并谈到，两节与季末因素叠加，但资金面并没有预期那么紧张，个人估计转贴利率至多也就到6.6%多些，应该不会太夸张，后期关键还要看央行对流动性的一个态度，此外还要密切关注下资金面变化情况。

中国银行间市场周三主要回购加权利率延续上日涨势。交易员表示，假日来临，为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，而由于跨月资金需求亦明显升温，推升14天期限品种回购利率，但流动性整体供需仍比较平衡。

因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但22日银行照常上班。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周三 6.2980/6.0935 6.4315/6.2285 6.8484/6.6153

上周五 6.2720/6.0695 6.4010/6.1945 6.8484/6.5989

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变动 +2.60bp/+2.40bp +3.05bp/+3.40bp +0.00bp/+1.64bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.0633%，较上周五5.9798%走高。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。