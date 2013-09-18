香港经济：政府称现阶段不打算提出扩大内地个人游计划

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港9月18日 - 香港商务及经济发展局周三澄清，当局现阶段没有打算提出扩大内地旅客来港个人游（俗称“自由行”）计划。
香港苹果日报今天报导，政府拟将青岛、太原及西安三个城市纳入自由行计划，令可以自由行来港的人数增加约1,900万人。报导引述政府消息人士称，香港未来经济状况不稳，需靠自由行带动经济持续发展。
商务及经济发展局发出声明称，该文章的标题与报导与事实不符，尤其文中提到“商务及经济发展局评估了香港的接待旅客能力后，建议分阶段开放青岛、太原及西安的自由行来港。”
“必须强调，商务及经济发展局现阶段没有打算提出扩大内地旅客来港个人游计划。”声明指出。
目前，自由行计划涵盖内地49个城市，去年这些城市的自由行旅游共2,310万人次。
“由此引证上述报道标题指‘再增三城市，恐多1,900万人涌港’并无事实基础。 ”商务及经济发展局表示。
根据旅游发展局数字，今年首七个月内地访港旅客达2,259万人次，占整体旅客的75%，按年增长近两成。
商务及经济发展局指出，特区政府对旅客来港增加，造成对香港市民的影响十分关心，关于接待能力的评估现已进入最后阶段，任何增加外地旅客来港的计划，必须以确保香港有足够承受和接待旅客能力，以及尽量减少旅客对香港市民的影响为大前提，因此本届政府去年叫停“深圳非户籍居民一签多行来港”。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数