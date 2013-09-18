中国债市：利率互换小幅反弹，资金稍显收紧迹象料下周仍有小涨可能

路透上海9月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三小幅反弹，市场流动性较此前稍有收紧，多数回购利率近两日连续上行，IRS亦止跌回涨。

交易员认为，中秋假期后距国庆长假仅一周左右时间，季末前的资金需求料仍会增多，IRS下周仍有小涨可能；而中秋假期期间，美联储(FED)将决定是否及如何退出QE(量化宽松政策)，这可能会影响下周初的市场走势。

“总体涨了一点，之前下了不少了，有点超跌的感觉。”上海一银行交易员称。

华南一银行交易员则谈到，尽管此次季末前的流动性状况好于市场预期，但临近月底资金需求仍会明显增加，而目前来看回购利率对此反应并不充分，下周应还有一定上涨空间，IRS受带动或也会继续反弹，但因有公开市场逆回购等支撑，上行空间应有限。

银行间市场周三主要回购加权利率延续上日涨势。交易员表示，假日来临，为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，而由于跨月资金需求亦明显升温，推升14天期限品种回购利率，但流动性整体供需仍比较平衡。

本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9925/4.0963 3.9996/4.0800 4.0892/4.1675 4.1738/4.2625 4.1933/4.4693

上日 4.0297/4.1277 3.9940/4.0760 4.0630/4.1450 4.1730/4.2610 4.2142/4.4650

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变化 -0.0372/-0.0314 +0.0056/+0.0040 +0.0262/+0.0225 +0.0008/+0.0015 -0.0209/0.0043

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。