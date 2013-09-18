中国债市：利率互换小幅反弹，资金稍显收紧迹象料下周仍有小涨可能

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透上海9月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三小幅反弹，市场流动性较此前稍有收紧，多数回购利率近两日连续上行，IRS亦止跌回涨。
交易员认为，中秋假期后距国庆长假仅一周左右时间，季末前的资金需求料仍会增多，IRS下周仍有小涨可能；而中秋假期期间，美联储(FED)将决定是否及如何退出QE(量化宽松政策)，这可能会影响下周初的市场走势。
“总体涨了一点，之前下了不少了，有点超跌的感觉。”上海一银行交易员称。
华南一银行交易员则谈到，尽管此次季末前的流动性状况好于市场预期，但临近月底资金需求仍会明显增加，而目前来看回购利率对此反应并不充分，下周应还有一定上涨空间，IRS受带动或也会继续反弹，但因有公开市场逆回购等支撑，上行空间应有限。
银行间市场周三主要回购加权利率延续上日涨势。交易员表示，假日来临，为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，而由于跨月资金需求亦明显升温，推升14天期限品种回购利率，但流动性整体供需仍比较平衡。
本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9925/4.0963 3.9996/4.0800 4.0892/4.1675 4.1738/4.2625 4.1933/4.4693
上日 4.0297/4.1277 3.9940/4.0760 4.0630/4.1450 4.1730/4.2610 4.2142/4.4650
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变化 -0.0372/-0.0314 +0.0056/+0.0040 +0.0262/+0.0225 +0.0008/+0.0015 -0.0209/0.0043
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元，较7月的2,022.65亿元略增。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数