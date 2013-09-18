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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 16:14 BJT

路透基点：Star River寻求17.6亿人民币房地产贷款

路透香港9月18日 - 消息人士消称，Star River Group正在寻求17.6亿元人民币(2.88亿美元)三年期贷款，用于其在上海闵行区的住宅地产开发。

中国农业银行上海分行为委托主办行。中国银行上海分行考虑加入。

消息称，洽商的利率为高于中国人民银行基准利率。

借款方为位于广东的一家私人企业，业务范围包括房地产、酒店管理、房地产管理、制造业、教育和酒类业务。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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