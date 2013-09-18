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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 16:49 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币近收平盘，美联储缩减QE预期令市场谨慎

* 人民币即期近收平盘
    * 中间价微升，在历史高位附近企稳
    * 短期内即期料继续持稳于6.12元

 (更新收盘报价)
    路透北京9月18日 - 人民币兑美元即期 周三走势持平。中间价微升，接近周
一所创的历史高位。市场价格继续在6.12元附近窄幅波动。适逢中秋节小长假前夕，美联储
亦有可能将于今晚做出缩减刺激措施决定，都使即期午盘交投略有降温。
    
    中国金融市场因中秋节假日将于9月19、20日休市两天。
    
    上海一外资行交易主管称，近期人民币中间价走升并没有引起即期市场价格跟进，感觉
6.12元这个价位还会坚守一段时间。
    
    该主管认为，从中长期看人民币趋势最终还是会以中国的基本面来决定，跟美国退出QE
（量化宽松）关系不大，人民币汇率只要稳定即可，并会伴随一定的升值压力。
    
    “美国退出QE的压力的另外一种消解渠道，就是基本面不好的国家资金更多流出。但这
些资金不会完全回流美国，在人民币持稳的情况下，其实已经起到了避风港的作用，成为一
种国际投资货币。”
    
    他说，企业近两个月的结汇意愿明显转强，国际资金推高离岸人民币汇率后，再由跨境
套利交易把升值压力传导到境内。人民币只要没有贬值预期，这种升值压力就会一直存在。
    
    亚洲金融市场周三延续紧张情绪，期待美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚宣布
只会小幅缩减刺激措施，但若美联储释出任何偏于强硬的暗示，各类金融资产都有遭受打击
之虞。
    
    国际汇市中，美元指数持于四周低点附近，投资者押注美联储可能只会略微缩减刺激政
策。FRX/CN]
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1212        6.1215    0.00%
                  中间价               6.1557        6.1571    0.02%
            成交额                    145亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.58% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        20         6.1202    6.1222
            2013年来即期升贬值幅度      1.78%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       890                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:41            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2036/73      6.2035       
                     CNH即期          6.1105/12      6.1074       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)

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