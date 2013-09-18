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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 16:41 BJT

《全球汇市》美元指数接近四周低点，市场预期美联储仅微缩购债规模

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3346    1.3357     -0.08     +1.15    1.3194
 美元/日圆                      98.84     99.11     -0.27    +13.95     86.74
 欧元/日圆                     131.90    132.39     -0.37    +15.25    114.45
 美元/瑞郎                     0.9265    0.9258     +0.08     +1.20    0.9155
 英镑/美元                     1.5949    1.5901     +0.30     -1.86    1.6251
 美元/加元                     1.0289    1.0294     -0.05     +3.71    0.9921
 澳元/美元                     0.9365    0.9353     +0.13     -9.89    1.0393
 新西兰元/美                   0.8237    0.8235     +0.02     -0.56    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2365    1.2367     -0.02     +2.40    1.2075
 欧元/英镑                     0.8365    0.8397     -0.38     +3.09    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.6230    8.6361     -0.15     +0.53    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   5.9141    5.9061     +0.14     +6.31    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
    (完)
    
      
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