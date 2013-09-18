《全球汇市》美元指数接近四周低点，市场预期美联储仅微缩购债规模

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3346 1.3357 -0.08 +1.15 1.3194 美元/日圆 98.84 99.11 -0.27 +13.95 86.74 欧元/日圆 131.90 132.39 -0.37 +15.25 114.45 美元/瑞郎 0.9265 0.9258 +0.08 +1.20 0.9155 英镑/美元 1.5949 1.5901 +0.30 -1.86 1.6251 美元/加元 1.0289 1.0294 -0.05 +3.71 0.9921 澳元/美元 0.9365 0.9353 +0.13 -9.89 1.0393 新西兰元/美 0.8237 0.8235 +0.02 -0.56 0.8283 元 欧元/瑞郎 1.2365 1.2367 -0.02 +2.40 1.2075 欧元/英镑 0.8365 0.8397 -0.38 +3.09 0.8114 欧元/瑞典克 8.6230 8.6361 -0.15 +0.53 8.5777 朗 美元/挪威克 5.9141 5.9061 +0.14 +6.31 5.5630 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) ***查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数