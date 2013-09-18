台湾央行：共发行486亿台币存单，存单发行余额增399亿

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透台北9月18日 - 台湾央行周三公布，今日共发行486亿台币存单，相较存单到期87亿台币，存单发行余额增399亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 413
91天期 0.93 53
182天期 1.05 20
央行上日共发行1,272亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,850.95亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负30亿台币，累计超额准备为726亿，加计前期1%的超额准备为1,515亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
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路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。