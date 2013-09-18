台湾央行：共发行486亿台币存单，存单发行余额增399亿

路透台北9月18日 - 台湾央行周三公布，今日共发行486亿台币存单，相较存单到期87亿台币，存单发行余额增399亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 413

91天期 0.93 53

182天期 1.05 20

央行上日共发行1,272亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,850.95亿台币。