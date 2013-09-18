修正-欧元债市：意大利公债表现优异，关注美联储稍后会议声明

“投资人抱有希望，认为他将试图较为圆滑，执政联盟不会解体，那将明显利好意大利政府公债。”IA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic称。

但他也表示，“你永远料不到贝鲁斯柯尼会出哪张牌，他可能令市场感到意外。”

意大利10年期公债收益率(殖利率) 下降4个基点，报4.37%，低于西班牙可比公债 的4.39%。西班牙公债表现落后意大利公债，西班牙周四将有公债发行。

德国公债期货 升13个跳动点，报138.20，但陷于18个跳动点的区间。德国10年期公债收益率 下滑1.1个基点，报1.91%，脱离本月稍早所及的一年半高点2.059%。

德国两年期公债收益率 持平，报0.19%，稍后德国将标售两年期公债。(完)

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