《中国信用市场观察》信用投放管理正顺势从数量向价格管理转变

路透上海9月27日 - 利率市场化背景下，中国商业银行加速资产负债表调整进程，在债券、信贷及非标等资产的配置上，利率敏感性、资产收益率和流动性管理等要求均提高。而无论是央行公开市场，还是全社会信用投放管理，监管层也都顺势而为，日渐从传统数量管理向价格管理方向转变。

不过仅价格管理也有其局限性，典型的表现是6月的预期偏差及8月以来非标类资产的卷土重来，显示当前或仍需辅以更多其他金融或非金融类激励约束机制，才能更好达成宏观调控目标。

银行资产端调整，表现在债券资产配置上，对利率债收益率要求提高，加速对中短期高等级信用债投资，而因资本占用和风险控制要求继续冷淡中低评级信用债，是导致前期利率债收益率持续走高，而信用利差在高等级和中低等级间出现分化的主要原因。

当然，随着9月流动性状况的边际改善及对基本面四季度的回落预期，利率债收益率走低，各等级信用利差均在扩大，但只要银行配置盘延续二季度以来对高等级信用债的投资，信用债的利差继续分化就是大概率事件。

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不难发现，四大行二季度不仅明显增加了信用债和政策性银行债的投资，也部分减持了国债。显示银行债券资产配置更趋市场化。

而从债券投资影响因素来看，基本面、流动性和政策面三个因素中，在后两个相对可控因素的配套管理上，监管层数量管理到价格管理的表现都比较明显。

央行今年在SLF(常设借贷便利）和SLO（短期流动性调节工具）方面，采取事后披露的做法，主动弱化数量方面的投放信号；而持续续做三年央票，加快培育央票基准利率地位，并推动国债预发行、国债期货等在价格发现方面的进程，都体现了价格管理的良苦用心。

上海证券交易所本周发布国债预发行试点办法，有望在10月10日正式推出。而在境外，国债预发行已多是常态化业务，也是各国利率市场化进程中完善国债市场化发行制度的重要配套举措。

不仅如此，央行本周还召集10家商业银行，部署有序推进利率市场化的任务，建立市场利率定价自律机制、贷款基础利率集中报价和发布机制，并表示在负债端市场定价方面，推进同业存单发行与交易。

明显的改变是市场基准利率报价首次从货币市场拓展至信贷市场，在贷款利率全面放开的情况下，央行也希望建立市场化的自律机制，把价格发现和维护市场秩序有机结合。

在理财及同业业务非标资产配置方面，不考虑监管滞后的因素，金融监管在数量管理和规模控制方面也在淡化。

本周，在关于银行理财是否能投资可转让资管计划还未明确的情况下，上交所已公布了资产管理计划份额首份转让的信息，正式启动了该业务。

而之前银监会主席尚福林表示，银行理财的业务本质上是受投资人委托而开展的债权类直接融资业务，可建立专营机制，也被市场多数解读为未来可以脱离现有证基保通道，用自有独立实体作为通道。

且债权类直接融资性质，也可能暗合了未来融资类非标业务的顺理成章，这些和之前对银信合作、信托公司净资本管理及农信社票据管理等严阵以待的态度相比，都明显松动。

而在同业业务非标投资方面，继央行承认其创新性外，银监会的最新表态也是要在合规的前提下开展业务创新，而旨在规范同业业务的“9号文”更是一直仍在传说中。

银行追逐高收益导致金融创新层出不穷的情况下，无论央行还是银监会似乎都在弱化绝对规模的控制，之前的“8号文”使用的也是相对比例控制。当然银监会也表示将进一步细化“8号文”关于理财规模控制、期限错配、风险防控方面的监管。

但价格管理的局限性仍需重视。6月流动性冲击逐渐缓和后，8月非标类投放及M2又出现反弹，特别是未贴现票据的变化。虽然票据贴现的利率持续走高，但银行表外的票据贴现仍在大量开展，票据承兑和未贴现数据出现反弹。

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