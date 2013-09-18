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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 17:33 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3348      1.3357       -0.07       +1.17      1.3194
 美元/日圆                            98.83       99.11       -0.28      +13.94       86.74
 欧元/日圆                           131.92      132.38       -0.35      +15.25      114.46
 美元/瑞郎                           0.9265      0.9258       +0.08       +1.20      0.9155
 英镑/美元                           1.5948      1.5901       +0.30       -1.86      1.6251
 美元/加元                           1.0293      1.0294       -0.01       +3.75      0.9921
 澳元/美元                           0.9360      0.9353       +0.07       -9.94      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8230      0.8235       -0.06       -0.64      0.8283
 澳元/日圆                           92.500      92.700       -0.22       +2.63      90.130
 新西兰元/日圆                       81.350      81.620       -0.33      -42.23     140.820
 英镑/日圆                           157.63      157.59       +0.03      +11.94      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1365      1.1348       +0.15       -9.37      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
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    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
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 (编译 洪曦; 审校 田建华)

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