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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 16:58 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减64亿台币，结束连九周净增加

路透台北9月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减64亿台币，结束连续九周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,850.95亿台币。上周存单发行量净增569.20亿台币。

今日为本周上班最后一日，本周四起展开一连四天的中秋节连假，周四及周五金融市场休市。

上周央行存单未到期余额创近九个月高位，前高在2012年12月18日，当时未到期余额为6兆5,921.6亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/16 3,267.65 2,804.65 -463.00

9/17 1,272.00 1,272.00 0.00

9/18 87.00 486.00 +399.00

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总计 4,626.65 4,562.65 -64.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/16 39.00 20.00

9/17 31.00 14.00

9/18 53.00 20.00

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总计 123.00 54.00 (完)

(记者 詹静宜 审校 黄凯)

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