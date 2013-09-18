中国国企：1-8月国企利润同比增长9.7%，利润增速上升明显--财政部

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京9月18日 - 随着中国经济回暖，企业经营效益亦趋于好转。中国财政部周二公布，1-8月国有企业累计实现利润同比增长9.7%，较1-7月增速7.6%高出逾2个百分点。
刊登在财政部网站的新闻稿称，1-8月国有企业累计实现利润总额15,315.2亿元人民币；其中中央企业11,164.3亿元，同比增长16.6%，较1-7月时增速14.9%进一步扩大。
同期地方国有企业累计实现利润总额4,150.9亿元，同比降幅缩窄至5.3%。此前1-7月为下降8.2%、1-6月为下降10.6%。
“实现利润同比增幅较大的行业为电子行业、电力行业、石化行业、施工房地产行业等，”新闻稿称，“实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、化工行业、煤炭行业、机械行业等。”
财政部并公布，1-8月国有企业应交税费23,832.1亿元，同比增长9.7%；累计实现营业总收入295,858.6亿元，同比增长11%。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数