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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 17:15 BJT

中国国企：1-8月国企利润同比增长9.7%，利润增速上升明显--财政部

路透北京9月18日 - 随着中国经济回暖，企业经营效益亦趋于好转。中国财政部周二公布，1-8月国有企业累计实现利润同比增长9.7%，较1-7月增速7.6%高出逾2个百分点。

刊登在财政部网站的新闻稿称，1-8月国有企业累计实现利润总额15,315.2亿元人民币；其中中央企业11,164.3亿元，同比增长16.6%，较1-7月时增速14.9%进一步扩大。

同期地方国有企业累计实现利润总额4,150.9亿元，同比降幅缩窄至5.3%。此前1-7月为下降8.2%、1-6月为下降10.6%。

“实现利润同比增幅较大的行业为电子行业、电力行业、石化行业、施工房地产行业等，”新闻稿称，“实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、化工行业、煤炭行业、机械行业等。”

财政部并公布，1-8月国有企业应交税费23,832.1亿元，同比增长9.7%；累计实现营业总收入295,858.6亿元，同比增长11%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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