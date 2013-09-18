更新版 1-中国央行：三季度居民物价预期指数提高，企业信心和贷款需求上升--调查

(新增更多数据细节)

路透北京9月18日 - 中国央行公布最新储户、企业家和银行家问卷调查报告显示，三季度企业信心和贷款需求指数均有所提高，但居民对未来物价预期指数上升，收入信心指数则出现下降。

央行网站刊登的三份调查报告并显示，三季度倾向于更多消费的居民占比略有回落，认为房价高且难以接受的居民所占比例有所上升，未来三个月准备出手购房的居民占比下降。

企业家问卷调查报告显示，三季度企业家信心指数为62.8%，较去年同期上升3.6个百分点；企业家宏观经济热度指数为32.5%，较去年同期上升1.1个百分点。

银行家问卷调查报告显示，三季度贷款总体需求指数为74.7%，较上季上升2.2个百分点。分行业看，制造业和非制造业贷款需求指数分别为64.8%和63.6%，较上季分别上升1.9和0.3个百分点。

银行家对下季度宏观经济热度预期指数为36.2%，较本季判断提高4.9个百分点。而银行家货币政策感受指数（选择货币政策“适度”的银行家占比）为71.2%，较上季下降 8.1 个百分点。

**居民物价预期指数上升**

央行对储户的问卷调查报告显示，三季度居民未来物价预期指数为70.5%，比上季提高3.7个百分点；居民物价满意指数为21.4%，比上季回落0.4个百分点，其中59.7%的居民认为 物价“高，难以接受”，比上季上升0.6个百分点。

同时，有67.6%的居民认为目前房价“高，难以接受”，比上季增加0.9个百分点；对于下季度房价，35.8%的居民预期“上涨”，45.2%预期“基本不变”。

未来三个月内准备出手购房的居民占比为13.2%，较上季回落0.8 个百分点。

中国房地产市场延续今年以来的热度，今日公布数据显示，70个大中城市8月房价同比涨幅继续扩大，环比则持续15个月走高，显示全国房价仍面临上涨压力。在结构上，地区分化则进一步加剧。

三季度居民就业感受指数为37.3%，较上季下降1个百分点；未来就业预期指数为48.3%，与上季基本持平，低于去年同期1个百分点。

由此，倾向于“更多储蓄”的居民占46.2%，与上季持平；倾向于“更多消费”的居民占17.5%，较上季回落0.6个百分点；倾向于“更多投资”的居民占36.3%，较上季上升0.6个百分点。