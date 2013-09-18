更新版 1-中国外汇：8月外汇占款逆转前两月跌势，未来几月料呈增长态势

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 8月外汇占款逆转前两月跌势
* 但规模小于市场预期
* 因联储退出QE预期抑制外汇流入
* 年内外汇占款估计续呈增长态势 (新增评论和背景)
路透北京9月18日 - 中国8月外汇占款逆转前两月的负增长，但其规模小于市场预期，显示美联储退出QE的政策预期对外汇流入中国形成一定抑制，不过鉴于中国基本面短期企稳回升，年内外汇占款估计续呈增长态势。
即将于今晚举行的美联储议息会议将令QE退出的政策预期最终尘埃落定。路透根据中国央行周三公布数据测算，8月外汇占款恢复正增长，为增加273亿元人民币，终结此前两月连续减少态势；同时财政存款增加1,398亿元。
“这个月的外汇占款还是略低于预期，市场估计在500-1,000亿，...未来一个季度，美联储退出的消息已经被市场消化，外汇占款应保持回升的趋势。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出。
他并指出，外管局20号文的影响逐步消散，且目前来看，美国即使退出QE亦不会造成金融动荡，市场已经提前消化了这一预期，估计未来中国经常项目顺差将成为外汇占款的主要来源，未来几个月的外汇占款估计达到每月1,000亿的规模。
上海一外资行交易主管称，美国退出QE对人民币汇率的影响不会太大，人民币短期维稳的概率大，且会在未来带来一部分资本的流入。因美国退出QE可能出现的另一种消解渠道是是基本面不好的国家流出更多资金。但这些资金不会完全回流美国，在人民币持稳的情况下，其实已经起到了避风港的作用，成为一种国际投资货币。
招商证券报告亦指出，从数据来看，8月中旬的新兴市场危机中，国际资本流出印度、印尼等国际收支不均衡和财政赤字较为严重的国家，而流入经常项目盈余状况较好的韩国、中国等地区。
谢亚轩并强调，鉴于中国经济基本面企稳回升格局显现，且中国监管层有意维持人民币汇率的基本稳定，中国年内后几个月将更多呈现资本流入的压力。
美元指数周三持于四周低点附近，投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能只会略微缩减刺激政策。备受瞩目的美联储政策会议将在今日稍晚结束，市场预期美联储很可能宣布小幅缩减每月850亿美元的购债计划，并强调利率将维持低位一段时间。
业内人士指出，上半年美元兑人民币即期汇率 升值幅度为1.49%，下半年曾有两段时间受美联储货币政策退出的影响升值速度放缓，一是在6月至7月中旬放缓，二是在8月下旬。
此外，根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，8月末金融机构外汇占款余额为273,915.92 亿元；财政性存款余额为41,897.22 亿元。数据表明，8月份市场因此抽离的流动性为1,125亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 1,398 6,545.78 -1,217.75 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 外汇占款(亿元) 273 -244.74 -412.05 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59
2012年12月 11月 10月 9月 8月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)
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