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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 17:57 BJT

CNH市场动态：短期利率中秋长假前续跌，月底资金面益发乐观

路透香港9月18日 - 香港离岸人民币短期利率周三在中秋长假前盘旋低档，反映充足的资金面，市场对于安然渡过季底作帐时期的乐观情绪益升温，也带动离岸利率曲线向下探测。

市场人士指出，境内短率在长假前仅温和上升，反映出境内资金供给相对均衡，对离岸抽水效应减轻，离岸远汇以及CCS曲线近期均呈现下走。

“中秋长假是小考，季底是大考，小考过关，大考应该也没什么问题。”一台资银行主管说。

不过，交易员预期，长假期过后，离岸短率仍有微幅上升可能，预估可能会朝2.5%走升。

本地时间下午4:55时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.00%，持平上日；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价报1.04000%，上日在1.02700%。

一年期远汇 报6.2073/13，早盘见到长假前的获利了结，午后美元/CNH空单再次介入，推低美元/CNH远汇点子。

为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，境内回购加权利率延续上日涨势。质押式回购隔夜加权平均利率 升6基点至3.5700%，但利率相对于6月资金需求高峰期仍温和。

人民币币即期汇价 继续节前的迟滞交易，交易员表示，除非美联储明日的宣布出人意表，否则美国减少买债的预期已大致反应。预料明日的交投将更加平淡。

本地时间下午5:39时，离岸人民币 报6.1115，上日在6.1105，盘中区间在6.1097-6.1120。(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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