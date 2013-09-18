CNH市场动态：短期利率中秋长假前续跌，月底资金面益发乐观

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港9月18日 - 香港离岸人民币短期利率周三在中秋长假前盘旋低档，反映充足的资金面，市场对于安然渡过季底作帐时期的乐观情绪益升温，也带动离岸利率曲线向下探测。
市场人士指出，境内短率在长假前仅温和上升，反映出境内资金供给相对均衡，对离岸抽水效应减轻，离岸远汇以及CCS曲线近期均呈现下走。
“中秋长假是小考，季底是大考，小考过关，大考应该也没什么问题。”一台资银行主管说。
不过，交易员预期，长假期过后，离岸短率仍有微幅上升可能，预估可能会朝2.5%走升。
本地时间下午4:55时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.00%，持平上日；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价报1.04000%，上日在1.02700%。
一年期远汇 报6.2073/13，早盘见到长假前的获利了结，午后美元/CNH空单再次介入，推低美元/CNH远汇点子。
为应对中秋备付，隔夜资金融入机构持续增多，境内回购加权利率延续上日涨势。质押式回购隔夜加权平均利率 升6基点至3.5700%，但利率相对于6月资金需求高峰期仍温和。
人民币币即期汇价 继续节前的迟滞交易，交易员表示，除非美联储明日的宣布出人意表，否则美国减少买债的预期已大致反应。预料明日的交投将更加平淡。
本地时间下午5:39时，离岸人民币 报6.1115，上日在6.1105，盘中区间在6.1097-6.1120。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数