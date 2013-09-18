全球农业：2012年补贴占农业收入比重从纪录低点回升--OECD

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透布鲁塞尔9月18日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，2012年农业补贴在农民收入中的比例从前一年的纪录低点反弹，得益于商品价格下跌和中国等国家农业支出增加。
OECD在其年度评估中称，47个国家中对农户的公共支持占农业总收入的比例升至17%，2011年曾创下15%的纪录低点。
去年，谷物、糖等大宗商品价格从2011年的峰值回落，确保了公共补贴在农业收入中的占比出现回升，尽管许多国家的补贴金额保持稳定。
不过中国、印尼等非OECD国家的补贴水平跳升，帮助提振了总补贴金额。去年中国和印尼的农业补贴占农业总收入的比例分别为4%和6.5%。
报告显示，2012年中国农业补贴增长近500亿美元，达到1,650亿美元。补贴的急剧增加意味着目前中国农业补贴在农业收入的占比正在接近OECD平均水平。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数