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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 18:16 BJT

全球农业：2012年补贴占农业收入比重从纪录低点回升--OECD

路透布鲁塞尔9月18日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，2012年农业补贴在农民收入中的比例从前一年的纪录低点反弹，得益于商品价格下跌和中国等国家农业支出增加。

OECD在其年度评估中称，47个国家中对农户的公共支持占农业总收入的比例升至17%，2011年曾创下15%的纪录低点。

去年，谷物、糖等大宗商品价格从2011年的峰值回落，确保了公共补贴在农业收入中的占比出现回升，尽管许多国家的补贴金额保持稳定。

不过中国、印尼等非OECD国家的补贴水平跳升，帮助提振了总补贴金额。去年中国和印尼的农业补贴占农业总收入的比例分别为4%和6.5%。

报告显示，2012年中国农业补贴增长近500亿美元，达到1,650亿美元。补贴的急剧增加意味着目前中国农业补贴在农业收入的占比正在接近OECD平均水平。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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