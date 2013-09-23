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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 17:26 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中，证券业卖超4.0亿台币

路透台北9月23日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       25.00       22.00       +3.00
     票券业        1.00        0.00       +1.00
     证券业       12.50       16.50       -4.00
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