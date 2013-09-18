欧洲金融：欧洲央行计划精简抵押品规定--会议记录

路透法兰克福9月18日 - 欧洲央行(ECB)一个专家小组会议的记录显示，央行总裁德拉吉在会上表示央行打算危机一结束，就将简化对银行存在央行的融资抵押品所采行的准则。

据会议记录，德拉吉在9月3日的ECB货币市场联系小组(MMCG)会议上称，部分抵押品措施不可避免地增加了整体框架的复杂性。该小组由约20名顶级交易员和一些ECB专家组成。