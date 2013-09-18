欧洲金融：欧洲央行计划精简抵押品规定--会议记录

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透法兰克福9月18日 - 欧洲央行(ECB)一个专家小组会议的记录显示，央行总裁德拉吉在会上表示央行打算危机一结束，就将简化对银行存在央行的融资抵押品所采行的准则。
据会议记录，德拉吉在9月3日的ECB货币市场联系小组(MMCG)会议上称，部分抵押品措施不可避免地增加了整体框架的复杂性。该小组由约20名顶级交易员和一些ECB专家组成。
但德拉吉称这些措施是临时的，且“一旦当前国家和欧洲层面上的结构性改革大大降低欧元区市场的分裂状态，欧元系统就打算建立长久且更简单的抵押品框架。”(完)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
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