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债券 | 2013年 9月 18日 星期三 18:16 BJT

欧洲金融：利率较高以及银行偿还央行贷款，刺激回购市场规模扩大

路透伦敦9月18日 - 欧洲回购市场今年上半年增长近9%，因银行业者摆脱欧洲央行(ECB)低成本的资金，且货币市场利率较高也刺激了银行间借贷。

欧元回购市场增长，但英镑和美元回购市场活动减少，折射出欧元区银行业者偿还央行紧急贷款，试探性回归回购市场。

截至2013年6月12日收市，回购合约总价值为6.076万亿(兆)欧元。六个月前，市场规模为5.611万亿欧元。

2010年6月回购市场规模达到创纪录的6.979万亿欧元，随后因欧债危机破坏了银行间信任，回购活动降温。欧洲央行1万亿的低成本长期贷款，也减少了银行涉入回购市场的需求。(完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)

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