欧洲金融：利率较高以及银行偿还央行贷款，刺激回购市场规模扩大

路透伦敦9月18日 - 欧洲回购市场今年上半年增长近9%，因银行业者摆脱欧洲央行(ECB)低成本的资金，且货币市场利率较高也刺激了银行间借贷。

2010年6月回购市场规模达到创纪录的6.979万亿欧元，随后因欧债危机破坏了银行间信任，回购活动降温。欧洲央行1万亿的低成本长期贷款，也减少了银行涉入回购市场的需求。(完)