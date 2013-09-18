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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 18:35 BJT

东南亚股市：大多下跌，市场等待美联储政策决定

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    408.82      0.26     +0.06     -3.60    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3193.85     12.93     +0.41     +0.85   3167.08
 马来西亚                           1771.40     -3.54     -0.20     +4.88   1688.95
 泰国                               1439.13     -4.65     -0.32     +3.39   1391.93
 印尼                               4463.25    -54.37     -1.20     +3.40   4316.69
 菲律宾                             6333.96    -10.18     -0.16     +8.97   5812.73
 越南                                474.26     -3.47     -0.73    +14.63    413.73
 (完)

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